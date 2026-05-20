<p><strong>ರೋಮ್(ಇಟಲಿ) :</strong> ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೊನಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಯುರೋಪ್ನ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಕೊನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಟಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮೆಲೊನಿ ಅವರು ಈ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂತರ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ರೋಮ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೊನಿ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಮೋದಿಯವರು,‘ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಬದ್ಧತೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2> ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ‘ಮೆಲೋಡಿ’ ಉಡುಗೊರೆ</h2><p> ಇಟಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೊನಿಯವರಿಗೆ ‘ಮೆಲೋಡಿ’ ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿರುವ ಮೆಲೊನಿ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಬಹಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ಟಾಫಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ’ ಎಂದು ಮೆಲೊನಿಯವರು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಲೊನಿಯವರ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ‘ಸಿಒಪಿ28’ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೆಲೊನಿಯವರು ಹ್ಯಾಷ್ಟ್ಯಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ‘ಮೆಲೊದಿ’ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಮೆಲೊನಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಹೆಸರಿನ ಆಯ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮೆಲೊನಿಯವರು ಟಂಕಿಸಿದ್ದ ಪದವೇ ‘ಮೆಲೊದಿ’. </p>.<h2>ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು </h2><ul><li><p> ಇಟಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಥಕ್ಕುಚಿಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ </p></li><li><p> ಸಂತೂರ್ ತಬಲಾ ಕೊಳಲು ಹಾಗೂ ಸಿತಾರ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಸಿಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಇಟಲಿ ಕಲಾವಿದರು </p></li><li><p>ಇಟಲಿಯ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಗಿಯಾಂಪಾಲೊ ತೊಮಸೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಾರಾಣಸಿ ಕುರಿತು ತಾವು ರಚಿಸಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>