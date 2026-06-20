ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ 'ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ': ಪ್ರಧಾನಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ 'ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ' ಮತ್ತು 'ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ'. ಅವರು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರೆಂದು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p> <strong>ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?</strong></p><p>ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ. ಅವರು ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣತನದ ನಡೆ. ಭಾರತ ಇಂದು 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಾಪಾರ</strong></p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಮೂರ್ಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಈಗ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೋದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ನಟರು ಸಿಗಲ್ಲ</strong> </p><p>ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಟ್ರಂಪ್, 'ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಇವರಂತಹ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮೋದಿ ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ</strong></p><p>ಮೋದಿ ಅವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೋದಿ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾನು ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೋಡಲು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅವರೇನೂ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಸಿಂ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>