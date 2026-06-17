ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮೋದಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 15:48 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 15:48 IST
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