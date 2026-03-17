‘ಶಾಂತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ’: ಯುದ್ಧವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್</strong>: ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧವಿರಾಮದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇರಾನ್ನ ನೂತನ ಪರಮೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಎರಡು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಖಮೇನಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ ಖಮೇನಿ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ನಿಲುವು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ನೀತಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖುದ್ದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತಮ್ಮ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಶಾಂತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ನೂತನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಹುತಾತ್ಮರ ರಕ್ತದ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರದರ್ಶನದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>