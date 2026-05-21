ಎವರೆಸ್ಟ್‌ ಏರಿದ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 274 ಮಂದಿ: ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು:</strong> ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 274 ಮಂದಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ನೇಪಾಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಮೌಂಟ್ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು 2019ರಲ್ಲಿ 223 ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ನೇಪಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ್ದರು.</p>.<p>ನೇಪಾಳದ 150 ಶೆರ್ಪಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 274 ಮಂದಿಯೂ 8,848.86 ಅಡಿ ಎತ್ತದ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ಶಿಖರ ಯಾತ್ರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಶಿ ರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ತುಳಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಲ್ಪುನೂರಿ, ಸಂದೀಪ್ ಅರೆ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಧಲಿವಾಲ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಈ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮಂಡಲ್ ಅವರು ಕೂಡಾ ವಿಶ್ವ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಏರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಕಾಮಿ ರೀಟಾ ಶೆರ್ಪಾ ಅವರು 32ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>