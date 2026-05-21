ಗುರುವಾರ, 21 ಮೇ 2026
ಎವರೆಸ್ಟ್‌ ಏರಿದ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 274 ಮಂದಿ: ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಮೇ 2026, 13:41 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 274 ಮಂದಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ನೇಪಾಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೌಂಟ್‌ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ ಶಿಖರವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಮೌಂಟ್‌ಎವರೆಸ್ಟ್‌ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು 2019ರಲ್ಲಿ 223 ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ನೇಪಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೌಂಟ್‌ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ ಏರಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಮೂವರು
ಭಾರತದ ತುಳಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಲ್ಪುನೂರಿ, ಸಂದೀಪ್ ಅರೆ ಮತ್ತು ಅಜಯ್‌ ಪಾಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಧಲಿವಾಲ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಈ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
274
ಒಟ್ಟು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು
223
ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ (2019)
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:32ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ ಕಾಮಿ ರೀಟಾ ಶೆರ್ಪಾ
IndiaNepalWorld RecordMount Everest

