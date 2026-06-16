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Homenewsworld news

ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು: ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 18:44 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 18:44 IST
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Narendra ModiG7 Summit

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