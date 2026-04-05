ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂದೂ ಕಾಣದ ಚಂದ್ರನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಗಗನಯಾನಿಗಳು

<p>ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನವನನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಸಾ, 'ಈ ಚಿತ್ರವು ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಈವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-II ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ: ಇಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ 

.<p>ಚಂದ್ರನತ್ತ ಹೊರಟಿರುವ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕೆನಡಾದ ಗಗನಯಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಇದು ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. </p><p>ಕೆನಡಾದ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾನಿಗಳು. 1972ರ ಅಪೋಲೋ 17 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ನೌಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ.</p>