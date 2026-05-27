ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಗೆ ನಾಸಾದಿಂದ 3 ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಯಶಸ್ವಿ ಚಂದ್ರಯಾನದ ನಂತರ, ಭೂಮಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಸಾ ಮೂರು ಹಂತದ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p><p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಚಂದ್ರನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲು ರೋವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಆಕಾಶದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಮೊದಲ ನೆಲೆ ಇದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಸಾ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. 2028ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಸಾ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೂನ್ ಬೇಸ್-I ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ನ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಮಾರ್ಕ್ 1 ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>