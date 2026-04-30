<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು:</strong> ತನ್ನ ವಿಮಾನಯಾನ ಜಾಲದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಎದುರಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ನೇಪಾಳ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದ ಗಮನಾರ್ಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>'ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ್ತ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>'ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೊಂದರೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದೆ. </p>