<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು:</strong> ತನ್ನ ವಿಮಾನಯಾನ ಜಾಲದ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭೂ ಭಾಗ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 'ನೇಪಾಳ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್' ಗುರುವಾರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಕಾಶೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. </p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನೇಪಾಳದ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ನಿಲುವು ಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>