ನೇಪಾಳ: ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಪ್ರಮಾಣ

ಕಠ್ಮಂಡು (ಪಿಟಿಐ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷದ (ಆರ್ಎಸ್ಪಿ) ನಾಯಕ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ನೇಪಾಳದ 47ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇವರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೌಡೆಲ್ ಅವರು ಬಾಲೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.34ರ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಸಮಾರಂಭವು ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಬಾಲೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು 1963ರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿರಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಮವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ತುಳಸಿ ಗಿರಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 37. ಈಗ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಜನರಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಯಸ್ಸು 35.