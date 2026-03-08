ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲ ಮಾಧೇಶಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ಕಿ ‘ಜೆನ್ ಝೀ’ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೀರಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದ ‘ಆರ್ಎಸ್ಪಿ’ಗೆ ಭಾರಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ‘ಮಾಧೇಶಿ’ (ದಕ್ಷಿಣ ನೇಪಾಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ) ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜೆನ್ ಝೀ’ ಹೋರಾಟ ನಿರ್ಣಾಯಕ ‘ಜೆನ್ ಝೀ’ ಹೋರಾಟವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಜನಾಕ್ರೋಶದ ಹಿಂದೆ ಓಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ‘ಆರ್ಎಸ್ಪಿ’ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಈ ಅಂಶಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.