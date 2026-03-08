ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಗೆಲುವು: ಹಿಮಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಲಿರುವ ಬಾಲೇಂದ್ರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:13 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:13 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ.
  – ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಬಾಲೆನ್‌ ಬಾಬು ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲ ಮಾಧೇಶಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ಕಿ ‘ಜೆನ್ ಝೀ’ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೀರಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದ ‘ಆರ್‌ಎಸ್‌ಪಿ’ಗೆ ಭಾರಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ  ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ‘ಮಾಧೇಶಿ’ (ದಕ್ಷಿಣ ನೇಪಾಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ) ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜೆನ್ ಝೀ’ ಹೋರಾಟ ನಿರ್ಣಾಯಕ ‘ಜೆನ್ ಝೀ’ ಹೋರಾಟವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಜನಾಕ್ರೋಶದ ಹಿಂದೆ ಓಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ‘ಆರ್‌ಎಸ್‌ಪಿ’ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಈ ಅಂಶಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
election resultNepal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT