<p><strong>ಕಾಠ್ಮಂಡು:</strong> ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ (ಆರ್ಎಸ್ಪಿ)ವು ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. </p><p>ರ್ಯಾಪರ್ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದ, 'ಬಾಲೆನ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ 35 ವರ್ಷದ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಒಲಿ ಅವರನ್ನು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. </p><p>ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ 68,348 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಒಲಿ 18,734 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.ನೇಪಾಳ: 74 ವರ್ಷದ ಕೆ.ಪಿ ಶರ್ಮಾ ಒಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ.ನೇಪಾಳ: ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ.<p>ನೇಪಾಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಮಾಲಯ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2022ರಲ್ಲಿ ರವಿ ಲಮಿಚಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆರ್ಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷವು 138 ಸೀಟುಗಳ ಪೈಕಿ 107ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕಾಠ್ಮಂಡು ಕಣಿವೆಯ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸಾಧನೆಗೈದಿದೆ.</p>. <p>ನೇಪಾಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎನ್ಸಿ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 15 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. </p><p>ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ನೇಪಾಳದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ;ಇದು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದ ಜನರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.