ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

Nepal Elections 2026: ಜೆನ್‌ ಝೀ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನೇಪಾಳದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮತದಾನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:44 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:44 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ElectionNepalgen z

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT