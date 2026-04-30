ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಜೀಪ್: ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ 17 ಜನ ಸಾವು

<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು</strong>: ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೀಪ್, ಸುಮಾರು 700 ಮೀಟರ್ ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಿದ್ದು 17 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನೇಪಾಳದ ರೊಲ್ಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ತವಾಂಗ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲಜಾಲ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೊಲ್ಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17ರಿಂದ 20 ಜನ ಇದ್ದರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇವರು ಜಲಜಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೈಸಾಕ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಡಿದಾದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ 17 ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>