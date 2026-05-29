ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ: ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತನ್ಯಾಹು

ಜೆರುಸೆಲೇಂ: 'ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯದು' ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದರು.

ಜೋರ್ಡಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೂ ನಾವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಭಾರತವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನೇತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.
– ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ