ಇರಾನ್‌ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒತ್ತಡ: ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

<p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಆರಂಭವಾಗುವ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p><p>ದಶಕಗಳಿಂದ ತಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನೆತನ್ಯಾಹು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಇರಾನಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ, ಇರಾನ್ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ರಂದು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಯಾತೊಲ್ಲ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ವಾದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಅಲ್ಲದೆ, 1979ರಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನಿಯನ್ನರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>