<p>ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಹೊರ್ಮುಜ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ, ಒಪ್ಪಂದ ತಡವಾಗಲು ನೆತನ್ಯಾಹು ಕಾರಣ: ಟ್ರಂಪ್.<p>‘ಹೋರಾಟ ನಿಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನೆರೆಯ ಲೆಬನಾನ್ನಿಂದ ಸೇನೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇರಾನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಉಭಯರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.</p><p>‘ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಪಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭದ್ರತಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ‘ಭದ್ರತಾ ವಲಯ’ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.</p>.ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ: ನೆತನ್ಯಾಹು.<p>ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಶಯ ಹಾಗೂ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಂದ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು, ತಾವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>‘ಅದು ಎರಡು ಪಾಲುದಾದರರ ಸಂಬಂಧ. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲಿಗರ ಮಾರಣಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ. ಅದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಅದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em><strong>ಆಧಾರ: ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್</strong></em></p> .ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>