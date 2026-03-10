ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ: ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು

<p><strong>ಟೆಲ್ ಅವೀವ್:</strong> ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು, ‘ಇರಾನ್ನ ಜನರನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ನೊಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕಾಜೆಮ್ ಘರಿಬಾಬಾದಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ದೊರೆತಾಗ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು(ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರ(ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್) ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>