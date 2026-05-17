‘ಪ್ರಮುಖ ಐಎಸ್‌ ಉಗ್ರನ ಹತ್ಯೆ’

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಎಪಿ): 'ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ (ಐಎಸ್) ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಲ್ ಮೈನುಕಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇನೆಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

'ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ನಿಗಾ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊಲಾ ಟಿನುಬು ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ