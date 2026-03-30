ನೈಜೀರಿಯಾ: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ 20 ಮಂದಿ ಬಲಿ

<p><strong>ಅಬುಜಾ:</strong> ನೈಜೀರಿಯಾದ ಪ್ಲಾಟೌ ರಾಜ್ಯದ ಗರಿ ಯಾ ವಾಯೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಜನರತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 48 ಗಂಟೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಫುಲಾನಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಕೃಷಿಕರ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಮಾರಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗುಂಪುಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. </p>