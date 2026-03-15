ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಸೋಲ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಅತ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾವು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೊರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟ್ರೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಕೆಸಿಎನ್ಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಸಿಸ್ಟಂ (ಎಂಆರ್ಎಲ್ಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗುರಿ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳು ಕೊರಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದವು ಎಂದು ಕೆಸಿಎನ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಇದು ಅತಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರ. ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಕಿಮ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕಿಮ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ 10 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ನಡುವಣ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಚ್ 19ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.