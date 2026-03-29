ಘನ-ಇಂಧನ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ: ಕಿಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ

<p><strong>ಸಿಯೋಲ್:</strong> ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾದ ಘನ-ಇಂಧನ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಶನಿವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಉನ್ ಜಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಘನ-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಘನ-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ನ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕೊರಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಕೆಸಿಎನ್ಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಡೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇನಾ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಕೆಸಿಎನ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಿಮ್ ಅವರು ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p><em><strong>(ಬಿಬಿಸಿ, ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಹಾಗೂ ಎಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಸುದ್ದಿ)</strong></em></p>