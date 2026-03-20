<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ:</strong> ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರದೆ, ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನೌರುಜ್ ಬಂದಿದೆ. </p><p>ನೌರುಜ್ ಎಂದರೆ ( ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹೊಸ ದಿನ’ ಎಂದರ್ಥ ) ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ (ಭಾರತದ ಯುಗಾದಿ) ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಇರಾನಿನ ಅಥವಾ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ನೌರುಜ್:</strong> ಇದು ಇರಾನಿನ ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿದೆ (1079 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು). ಇದು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಿಖರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಮಾರ್ಚ್ 19 ಮತ್ತು 21ರ ವಸಂತ ಋತು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ (2026ರಲ್ಲಿ) ಮಾರ್ಚ್ 21ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್, ಈ ಬಾರಿಯ ನೌರುಜ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇರಾನ್ನ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಫೆಬ್ರುವರಿ 28 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,500 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ನೌರುಜ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಾದ ಟರ್ಕಿ, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕಾಕಸಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ‘ನೌರುಜ್’ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಸಸ್ಸಾನಿಯನ್ ರಾಜವಂಶದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (224–651 CE) ನೌರುಜ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಈ ನೌರುಜ್ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 18 ದಿನಗಳ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಭೋಜನ ಕೂಟಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ನೌರುಜ್ ಆಚರಣೆ ಮೂಲ </strong></p><p>ನೌರುಜ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಝೋರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೌರುಜ್ ಆಚರಣೆಯು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಝೋರಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p><p>ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇರಾನಿಯನ್ನರು, ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ನೌರುಜ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಬುಧವಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ‘ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಬುಧವಾರ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ನೌರುಜ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಸೂಪ್ಗಳು, ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ನೌರುಜ್ ಆಚರಣೆಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ (ಸೋಫ್ರೆಹ್) ಇದೆ , ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ 7 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಸೇಬು, ಗೋಧಿ, ವಿನೆಗರ್, ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪುಡಿಂಗ್, ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಜನರ ಜನನ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಈ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ 13 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಊಟ ಸವಿದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಇನ್ನೂ ಇರಾನಿನ ಈ ನೌರುಜ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತರಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. </p><p>ಇತ್ತ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕ ನೌರುಜ್ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>