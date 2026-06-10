ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಪಲಾವು ದೇಶದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿ‌ಪಣಿ ದಾಳಿ; ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ನಾಪತ್ತೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 16:13 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 16:13 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Omanoil tankerIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT