ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ: ಒಪೆಕ್‌ ತೊರೆಯಲು ಯುಎಇ ತೀರ್ಮಾನ

ದುಬೈ: ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತುದಾರ ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಾದ 'ಒಪೆಕ್' ಹಾಗೂ 'ಒಪೆಕ್+'ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಯುಎಇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. 'ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡಲು' ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅದು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೋಟಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಪೆಕ್ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಇ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಕೂಡ ಒಂದು. 'ಒಪೆಕ್' ಹಾಗೂ 'ಒಪೆಕ್+'ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ತೀರ್ಮಾನವು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

'ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಯುಎಇ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಯೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುಎಇಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶ ಎಂಬಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ