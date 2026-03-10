<p><strong>ವ್ಯಾಂಕೋವರ್:</strong> ಕೆನಡಾದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಒಪನ್ಎಐಗೆ ಮೊದಲೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಲಕಿಯ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಪನ್ ಎಐ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 10ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಟಂಬ್ಲರ್ ರಿಡ್ಜ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಟಂಬ್ಲರ್ ರಿಡ್ಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್’ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ನುಗಿದ್ದ ಜೆಸ್ಸಿ ವ್ಯಾನ್ ರೂಸ್ಟ್ಸೆಲಾರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ 10 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಜೆಸ್ಸಿ ವ್ಯಾನ್ ರೂಸ್ಟ್ಸೆಲಾರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.</p><p>ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಮಾಯಾ ಗೆಬಾಲಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡೇಟು ತಗುಲಿತ್ತು. ಆಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಓಪನ್ ಎಐ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಂಬ್ಲರ್ ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಜೆಸ್ಸಿ ವ್ಯಾನ್ ರೂಸ್ಟ್ಸೆಲಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಎಐ ಗಮನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಒಪನ್ ಎಐ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಜೆಸ್ಸಿ ವ್ಯಾನ್ ರೂಸ್ಟ್ಸೆಲಾರ್ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಡಕಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಕೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೆಸ್ಸಿ ವ್ಯಾನ್ ರೂಸ್ಟ್ಸೆಲಾರ್ ಎರಡನೇ ಖಾತೆ ತೆರಿದಿದ್ದಳು ಎಂದು ಒಪನ್ ಎಐ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಆರೋಪಿಯು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಪ್ತಮಿತ್ರನಾಗಿ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p><p>ದಾಳಿಕೋರಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅರಿತ ಕಂಪನಿಯು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>