ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ: : 47ಮಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:19 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:19 IST
Pakistan

