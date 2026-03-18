<p><strong>ಕಾಬೂಲ್:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಸನಮುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎನ್ಆರ್ಸಿ) ಎಂಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಜಿಒ) ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಎನ್ಆರ್ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಕೋಪೊ ಕ್ಯಾರಿಡಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಕಂಡಂತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರವು ಘಟಕವು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 143 ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>