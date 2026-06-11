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Homenewsworld news

ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ: ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; 16 ಸಾವು

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 13:25 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 13:25 IST
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