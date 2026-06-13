ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿ 21 ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಪೆಶಾವರ: </strong>ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ, ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ 21 ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನೆ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಹತ್ಯೆಯಾದ ಉಗ್ರರು ಫಿತ್ನಾ–ಅಲ್–ಖ್ವಾರಿಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರ ಹಿಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಫಿತ್ನಾ–ಅಲ್–ಖ್ವಾರಿಜಿ ಎಂಬುದು ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆ ತೆಹರೀಕ್–ಇ–ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ (ಟಿಟಿಪಿ) ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ.</p><p>‘ನಿಕರ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ವಾರದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಒಟ್ಟು 48 ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ’ ಎಂದೂ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಡಟ್ಟ ಖೆಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 11 ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಗ್ರರು ಮಿರಾನ್ಶಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಯತ್ನವನ್ನು ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸೇನೆ, ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.</p>