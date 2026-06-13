ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿ 21 ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 10:19 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 10:19 IST
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