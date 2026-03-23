ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಧನೆ: ಚೀನಾಗೆ ಸಂತಸ

ಬೀಜಿಂಗ್ : ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಸೀಫ್ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಶುಭಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಸೃದೃಢವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ವಿಜಯಿ ಆಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕ್ನ ಆಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚೀನಾದ 15ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.