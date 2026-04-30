ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ: ಪಾಕ್‌

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:</strong> 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರ ತಾಹಿರ್ ಅಂದ್ರಾಬಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡು, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವ ಭರವಸೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಆಶಾಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>