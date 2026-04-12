ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಸಾಕ್ ದಾರ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇಸಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ' ಎನ್ನುವ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p><strong>(ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ)</strong> </p>