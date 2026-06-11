ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಹಿಂದೂಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ₹18.4 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಪಾಕ್‌ನ ಖೈಬರ್ ಸರ್ಕಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:49 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:49 IST
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