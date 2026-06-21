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Homenewsworld news

US–Iran Deal: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 2:57 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 2:57 IST
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AmericaIran–Israel war

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