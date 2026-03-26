ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

'ಅಮೆರಿಕವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ 15 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಪಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇಸ್ಲಾಮಾ ಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 

'ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು' ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ 15 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.