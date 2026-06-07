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Homenewsworld news

ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 10:00 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 10:00 IST
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AmericaIran

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