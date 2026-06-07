ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಪಾಕ್ ಸಚಿವ ನಖ್ವಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ: ಅಮೆರಿಕ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 15:15 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 15:15 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PakistanUSIraniran conflictIran–Israel war
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT