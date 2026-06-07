<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ– ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರು ಟೆಹರಾನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟೆಹರಾನ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ನಖ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಇಸ್ಕಂದರ್ ಮೊಮೆನಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">‘ಖಮೇನಿ ಪರವಾಗಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಖ್ವಿ ಅವರು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಖ್ವಿ ಅವರು ಇರಾನ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ‘ಡಾನ್’ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ನಖ್ವಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಘೇರ್ ಜೊಲ್ಘಾದ್ರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>