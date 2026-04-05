ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಮುಂದಾದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಪಾಕ್‌ ಸಚಿವ

<p><strong>ಲಾಹೋರ್:</strong> ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಭಾರತದ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರದೇ ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಸೆದು, ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ಫೇಕ್ ಆಪರೇಷನ್) ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p><p>ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>