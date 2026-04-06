ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಪಾಕ್ಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ, 4 ಸಾವು

<p><strong>ಕರಾಚಿ</strong>: ಆಗ್ನೇಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಶಿಶುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಪಾಕ್ಸ್ (ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್) ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಖೈರಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಂಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಶಿಶುಗಳ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, 'ಶಿಶುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಎಂಪಾಕ್ಸ್ ನೇರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಶುಗಳು ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನನ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>