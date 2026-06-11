ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ: 11 ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಸಾವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:44 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:44 IST
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PakistanpokPakistan occupied Kashmir
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