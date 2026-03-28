ಕೊಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ, ಟರ್ಕಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆ

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಸಾಕ್ ದರ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಗಹನವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಗಮಿಸುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರ ಈ ಸಭೆಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು 'ಎಎಫ್ಪಿ' ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಶರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em><strong>(ಎಎಫ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಸುದ್ದಿ)</strong></em></p>