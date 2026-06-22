ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಜಲ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ: ಪಾಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಬೆದರಿಕೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 3:12 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 3:12 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದಿಂದ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪತ್ರ
ಭಾರತದಿಂದ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪತ್ರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೆಡಂಭೂತ ಎಂದ ಭಾರತ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೆಡಂಭೂತ ಎಂದ ಭಾರತ
IndiaPakistanwarSindhu water treaty

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT