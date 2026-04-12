ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:</strong> ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಾರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p class="bodytext">'ನಾನು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಸೈಯದ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆವು' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.