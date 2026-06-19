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Homenewsworld news

ಭಾರತದಿಂದ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪತ್ರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 11:35 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 11:35 IST
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RiverPakistan

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