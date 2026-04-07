ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಎತ್ತಿಟ್ಟ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರೀಡಾಪಟು: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿಡಿಯೊ

<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಗೌರವದಿಂದ ಎತ್ತಿಟ್ಟ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p><strong>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಸಮೀರ್ ಖಾನ್ ಓಡಿಹೋಗಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. </p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಾಕ್ಸರ್ನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಸನ್ನೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ನಿಜವಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>