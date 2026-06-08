ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 7.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ; ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:56 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:58 IST
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