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Homenewsworld news

ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 2:16 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 2:16 IST
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ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
PM ModiSlovakia

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