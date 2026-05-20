ಐದು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಇಟಲಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ರೋಮ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ಈ ವೇಳೆ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ರೋಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರೋಮ್ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ತಾವು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಟಲಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ವಾರಣಾಸಿಯ ಘಾಟ್ಗಳ ಸುಂದರ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ‘ರೋಮ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ನಂತರ, ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತದನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೊಲೋಸಿಯಮ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆವು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣ, ವಿಶೇಷ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಲೋಸಿಯಮ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಮುಖಂಡರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಒಪಿ28 ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೆಲೋನಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ‘ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು,
ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆಯೂ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ಸದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ಫೋಟೊಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.